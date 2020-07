Comitato Esecutivo Uefa, Duka: "Barcellona-Napoli? I catalani vogliono giocare in casa con una parte di pubblico"

Ultime notizie Napoli Champions League. Si avvicina il momento di giocare Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League: le final-eight saranno a Lisbona, ma per arrivarci il Napoli deve battere gli spagnoli in casa loro. Oggi arriva l'annuncio dell'UEFA: la partita si giocherà al Camp Nou, forse con addirittura alcuni tifosi del Barcellona.

Barcellona-Napoli Champions League

Armand Duka, presidente della federcalcio albanese e membro del Comitato Esecutivo Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Confermo che al momento le gare di ritorno degli ottavi di Champions non si giocheranno in campo neutro. Il Barcellona vuole giocare in casa e se possibile anche con una parte di pubblico presente. Ma tutto dipenderà dalla curva epidemiologica. Final Eight sarà a Lisbona".