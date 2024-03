Barcellona, Gundogan: "Pedri e De Jong ci mancheranno, fondamentali ma non abbiamo scuse! Vorrei potessimo mostrare più personalità"

Ilkay Gundogan, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaLiga TV dopo il pareggio contro l'Athletic Bilbao.

"Vorrei che potessimo mostrare più personalità in questo tipo di partite, per dimostrare che siamo preparati. Perché questa era una partita che secondo noi era grande e è stato piuttosto deludente lasciarsi scappare due punti"

"Naturalmente chiediamo di più a noi stessi. Posso capire che questa è stata una partita molto dura, una delle più difficili della Liga. L'Athletic è una buona squadra, sappiamo che gioca con molta intensità, che sono una squadra molto squadra forte fisicamente e hanno una tifoseria incredibile. Per tutto questo è una delle partite più dure del campionato"

"Quando senti l'odore di un'opportunità come quella che abbiamo avuto questa settimana, devi approfittarne. Siamo in un momento della stagione in cui ogni punto è cruciale e soprattutto con l'opportunità che abbiamo avuto questa settimana. E questo lo rende pari più deludente, ma non penso che sia un passo indietro nella progressione della squadra. Penso che, se non fossimo in questa situazione di otto punti di svantaggio, un pareggio qui non sarebbe così grande un brutto risultato perché dobbiamo dare merito all'Athletic"

"Penso che siamo entrati bene in partita nei primi 15 minuti. Abbiamo fatto molto bene. Forse non abbiamo creato grandi occasioni, ma penso che abbiamo iniziato con fiducia. Ma più passava il tempo, più siamo diventati più passivi e distratti. Abbiamo fallito passaggi facili, abbiamo giocato duelli che non erano necessari, non siamo stati abbastanza pazienti... Non dico che siamo usciti dal gioco, perché non abbiamo nemmeno concesso molte occasioni"

"Le assenze di Pedri e De Jong? Chiaramente ci mancheranno, ma d'altronde non abbiamo scuse. Siamo il Barça e dobbiamo vincere le partite: non importa chi gioca. Riguardo ai due infortuni, è molto deludente. Perché non abbiamo perso solo due punti, ma anche due dei nostri migliori giocatori, due centrocampisti che sono fondamentali per noi, con qualità che gli altri giocatori non possono darci. Arrivando verso la fine della stagione è molto importante riuscire ad avere più giocatori importanti possibili"