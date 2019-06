Barcellona, Bartomeu: "Sarà bello intrattenere i tifosi che abbiamo negli Stati Uniti col nostro gioco nel doppio incontro col Napoli"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club riguardo il doppio incontro contro il Napoli ad agosto negli Stati Uniti. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Visitare gli Stati Uniti ed essere in grado di avvicinarsi ai nostri fan è sempre una grande cosa per il Barça. Inoltre, avremo la possibilità di suonare in due stadi emblematici: all'Hard Rock Stadium di Miami, dove nel 2017 abbiamo giocato la Classic League e al Michigan Stadium, il più grande degli Stati Uniti. Mentre siamo lì, speriamo di mettere su uno spettacolo e intrattenere i nostri fan americani con il nostro stile di gioco ".