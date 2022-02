Barbano a CN24: "Napoli? La prudenza sul mercato non è un demerito ma indice di buona gestione. Juve e Inter hanno giocato d'azzardo"

Alessandro Barbano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli e Milan sono state praticamente ferme sul mercato. La sostituzione di Manolas non è una grande operazione di mercato perchè alla fine non ha stravolto la squadra, la cessione del greco mi trova d'accordo. Il Napoli è rimasto fermo prudenzialmente, non si può pretendere sempre che si compri lamentandosi poi dei debiti. La Juve ha giocato d'azzardo comprando Vlahovic perchè se gli va male Vlahovic affonda. Discorso analogo vale per l'Inter. Il Napoli al completo se la può giocare, non so per quali obiettivi, ma può fare bella figura. Spalletti è riuscito a valorizzare tutta la rosa, calciatori come Ounas sono da considerarsi come nuovi acquisti. La prudenza sul mercato non è da considerarsi un demerito ma un indice di sana gestione"