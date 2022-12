Balzarini: "Per Pogba giocare contro il Napoli è una suggestione da dare in pasto ai tifosi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Juventus? Vedere Pogba e Cuadrado sulla neve non è piaciuto ai tifosi, anche se sono in convalescenza e non si sanno quando rientreranno. Quanti infortunati potrebbero recuperare? Cuadrado e Chiesa sicuramente, quest’ultimo giocherà contro lo Standard Liegi. Per Pogba giocare contro il Napoli è una suggestione da dare in pasto ai tifosi, non è una vera e propria data di riferimento il 13 gennaio: non credo che in due settimane possa avere la condizione per andare quantomeno in panchina contro gli azzurri, lo escluderei”