Balzaretti: "Boga molto forte, è maturato tanto grazie ad un maestro come De Zerbi"

Ultimissime calcio Napoli - Federico Balzaretti, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Boga? Giuntoli non ha bisogno dei miei consigli. E’ un calciatore molto forte e l’ho visto crescere in maniera importante, ha avuto la fortuna di incontrare un maestro come De Zerbi ed è maturato tanto anche dal punto di vista tattico”.