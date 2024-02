Balotelli svela: "Ecco perché non sono più andato alla Salernitana"

Balotelli alla Salernitana: l’idea c’è stata davvero da parte del Ds Walter Sabatini ma l’affare non si è concretizzato. Perché?

Calciomercato, perché è saltato Balotelli alla Salernitana

A spiegarlo è direttamente l’attaccante a “Vox to box” su Twitch: “La possibilità c’è stata ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. In verità è arrivata solo all’ultimo e quindi sono rimasto in Turchia. La questione in generale è stata gestita male. Sarei andato anche a Salerno ma la questione si è portata troppo per le lunghe: se una società ti vuole davvero ti prende in un giorno”.