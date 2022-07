Balotelli confessa: "Osimhen un treno, forte forte! Ho sempre sognato di giocare nel Napoli ma ADL..."

Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in amichevole contro il Napoli:

Con Balotelli si torna a parlare di Nazionale:

Sarebbe stato un sogno giocare nel Napoli:

"Feeling e un sogno che non si è realizzato? L'ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo il presidente De Laurentiis però penso che lui non abbia mai voluto ed è per questo motivo che io non sono mai venuto a Napoli, ma io ho sempre detto… magari… Se l'Italia mi manca? Beh, siamo in Italia, quindi..."