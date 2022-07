Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori vuole il Napoli e lo stesso Simeone, che aspetta l'addio di Petagna che può andare al Monza. Con i loro arrivi non ci sarebbe la possibilità di prendere Balotelli".