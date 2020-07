Ballardini: "Napoli grande squadra, fa una cosa che in poche riescono"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l'allenatore Davide Ballardini: "Il Napoli mi è sempre piaciuto molto, il fatto che prova sempre a fare la partita vuol dire che è una grande squadra, che ha il giusto atteggiamento. Ci sono momenti in cui fai gol con pochi tiri, altre volte invece la palla non entra. Ciò che si può allenare è tenere la squadra corta, fare corse in avanti per chiudere gli avversari, mantenere equilibrio e fare reparto con i difensori, ma non è poi così facile. L’Atalanta insegna tutti perché la società è straordinaria, ha una rete di osservatori eccellente, la rosa è di altissimo livello, l’allenatore è ottimo e con la sua intensità ed organizzazione, la squadra bergamasca riesce ad essere protagonista e mettere in difficoltà tutti”.