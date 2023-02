Ballardini a Sky: "Veder giocare il Napoli è un piacere: è un'orchestra perfetta"

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo Napoli-Cremonese:

"Abbiamo fatto un buon primo tempo dove il Napoli non ha creato troppi problemi o occasioni pericolose. Sicuramente il Napoli era "offeso" perché era arrabbiato per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano nostra, erano molto più motivati. Gli azzurri sono la squadra più forte e chiara, hanno uno spessore che nessuno ha.

Nel secondo tempo non abbiamo avuto lucidità e loro ne hanno approfittato. Le zero vittorie? E' chiaro che se non abbiamo mai vinto è perché lo meritiamo, ma sono sicuro che la vittoria arriverà e che faremo buone partite. Il Napoli è costruito benissimo, perché hanno perso giocatori e sostituiti con giocatori funzionali, vederli giocare è un piacere.

Quest'anno per me non fa tanto testo perché ci sono squadre che stanno facendo molta fatica come Juventus, Inter, Milan, Roma o Lazio, il divario è troppo alto perché vedi una squadra che sembra un'orchestra perfetta, ovvero il Napoli, e tante in difficoltà".