Baldini: "Insigne è fondamentale per il Napoli, dentro e fuori dal campo. Spero si trovi un accordo. Spalletti? Sono un suo grande estimatore, ma il matrimonio con Adl non sarà semplice"

Napoli - “Bella avventura con il Catania, mi hanno fatto vivere sensazioni importanti come quelle che ho vissuto da giocatore del Napoli. L’esperienza all’ombra del Vesuvio mi ha aiutato molto nella mia carriera da allenatore. Questa mattina ragionavo sullo staff del C.T Roberto Mancini, ed è composto interamente da ex campioni. Hanno trasferito la loro esperienza, le loro idee alla squadra. Dunque, il mio passato da calciatore mi ha aiutato - queste le parole di Francesco Baldini, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Nazionale? Tutti quanti ci siamo innamorati nuovamente dell’Italia perché c’è sentimento in ogni sua componente. Gli azzurri si divertono, sono felici, e quando si crea questa alchimia si è superiori anche a chi ha individualità più importanti. Possono arrivare fino alla fine. Insigne? Per storia, il napoletano non ha mai avuto vita semplice al Napoli. Lorenzo, però, è un giocatore fondamentale in campo e nello spogliatoio. Io farei di tutto per trovare l’accordo per il rinnovo. Perché è difficile fare bene a Napoli? Mi viene da sorridere. Se è difficile fare bene oggi, ai miei tempi allora era impossibile. Il dopo Ferlaino è stato complicato da gestire, non potevamo nemmeno girare in città perché le cose non andavano bene. Il centro allenamento, inoltre, era situato al centro di Napoli, a Soccavo, ed era a porte aperte: migliaia di tifosi, giornalisti, sembrava di vivere la partita della domenica e la pressione, dunque, era diversa rispetto allo stare a Castel Volturno in una bolla chiusa. Spalletti? Sono un grande estimatore di Luciano soprattutto come persona. È un combattente, bravo a gestire dinamiche complicate nello spogliatoio. Ho sempre pensato che potesse arrivare a Napoli, oggi sono felice di vederlo sulla panchina azzurra. Il matrimonio con ADL non sarà semplice, ma il presidente si fa influenzare dai risultati, dunque, quest’ultimi faranno la differenza”.