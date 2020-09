Baldini: "Con Gattuso un tifoso si deve aspettare un gran campionato. Niente settore giovanile a Napoli? Assurdo"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Francesco Baldini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ieri eravamo un bel gruppetto di ex calciatori a fare l’esame da allenatore, peccato per il coronavirus che ha portato alle lezioni a distanza online negli ultimi mesi. Le aspettative dei tifosi del Napoli? Di tornare ai livelli del Napoli di Sarri, che ha avuto la sfortuna di incontrare la Juventus tra se e lo scudetto. Con Gattuso un tifoso si deve aspettare un gran campionato, è una persona intelligente che ha lavorato in questi mesi per dare una identità ben precisa. Niente settore giovanile a Napoli? Assurdo, basterebbe girare per la città per accorgersi del talento che c’è: la Juventus insegna, mi dissero che nel settore giovanile c’era bisogno di creare plusvalenze per acquistare i Cristiano Ronaldo. Alla Roma c’era Cangiano, che poi ha debuttato con Mihajlovic, che è napoletano: è inaccettabile, creare una base è il minimo”