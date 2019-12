Baiano: "Non mi sorprenderebbe se il Napoli eliminasse il Barcellona"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Manca un centrocampista centrale al Napoli, è palese. Un giocatore come Jorginho manca al Napoli. Colui che detta i tempi di gioco e sosta davanti alla difesa. Allan è un giocatore aggressivo, che si adatta a centrale di centrocampo. Fa bene in fase difensiva ma fatica in fase offensiva e di proposizione. Il Napoli ha un organico importante. Gli addetti ai lavori hanno messo il Napoli a livello della Juventus e dell’Inter. Purtroppo si è rotto qualcosa e Ancelotti prima e Gattuso poi, stanno cercando di sistemare le cose. Il Napoli deve come minimo arrivare in Champions League ma non è facile perché le squadre si sono rinforzate. Barcellona? Il Napoli ha due mesi per recuperare, tutto può succedere. Il Napoli ha fatto 4 punti con il Liverpool, gli attuali campioni d’Europa. Non mi sorprenderebbe se il Napoli a febbraio facesse fuori il Barcellona, non è la squadra di una volta. Mi auguro di vedere il Napoli affrontare il Barcellona con la capacità e la forza mentale che ha avuto nelle gare con i reds”.