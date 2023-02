Baiano: "Elmas è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero! Lozano? Una chiusura difensiva del genere prima se la sognava"

Ciccio Baiano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Lozano prima non se la sognava neanche una chiusura difensiva del genere, merito di Spalletti che ha lavorato tanto su questo aspetto dell’attaccante messicano. Spalletti è bravo a leggere l’alternanza Politano-Lozano, scegliendo sempre il giocatore opportuno da schierare titolare in base all’avversario che affronta.

Elmas è il dodicesimo uomo che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché ricopre vari ruoli e rende sempre al meglio. E’ un giocatore che non si può considerare come una riserva, perché appena entra in campo gli basta poco per avere un rendimento importante. Oltre ad Elmas anche i vari Simeone, Raspadori e Ndombele hanno un rendimento elevato entrando dalla panchina.