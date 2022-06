Baiano: "Ho la sensazione che Mertens e ADL non si accordino: vi spiego il motivo"

Ciccio Baiano è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Mertens? Sul valore del giocatore non ci sono dubbi. Sostituirlo non è semplice. Lui è legato alla maglia ed è difficile trovare un calciatore così. la distanza tra presidente e Mertens è notevole. Non si sta parlando di 500mila euro ma di 2 mln se non sbaglio: la vedo difficile Spalletti? Non ho dubbi che darà il 100% nella sua seconda stagione anche se dovesse partire qualche campioni. Però poi bisogna avere ben presente che senza grandi giocatori non si vincono trofei. Se Il Napoli dovesse dare via Mertens e Koulibaly con Insigne che è già andato via, poi è difficile centrare l'obiettivo.