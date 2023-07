Baiano: "Garcia tatticamente diverso da Spalletti, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli e allenatore, Francesco Baiano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Forza Napoli Sempre" in onda su Radio Marte:

“Maxime Lopez adatto al Napoli? Sotto il profilo fisico si va a pagare qualcosa: è meno strutturato e si può perdere qualcosa a livello europeo, dove si sta andando verso la fisicità. In cosa differisce il 4-3-3 di Garcia da quello di Spalletti? Principalmente su un aspetto: Garcia generalmente aspetta di più l’avversario per poi ripartire. Il Napoli di Spalletti invece andava a mordere nella metà campo avversaria. Osimhen permette diverse alternative tattiche: fa salire molto la squadra, permettendo anche il gioco di rimessa, cui però il Napoli non si è affidato negli ultimi anni. La rosa del Napoli può fare tanto il 4-3-3 che il 4-2-3-1, indipendentemente dalla partenza di Kim. Certo, sostituire il sudcoreano non sarà facile: è un fuoriclasse ed è difficile trovare oggi un difensore veramente bravo. Questo giustifica l’aumento dei prezzi relativamente al ruolo”.