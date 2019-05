Salvatore Bagni, ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha bisogno di centrocampisti, ma non solo di numero, anche di qualità. Bisogna comprare calciatori allo stesso livello di quelli presenti in rosa. Nel finale gli azzurri sono stati costretti a far giocare sempre gli stessi calciatori per mancanza di alternative. E servirà anche una punta perché non può giocare sempre Milik".