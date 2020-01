Bagni: "Napoli, quel ciclo vincente sembra essere finito: bisogna rifondare"

Notizie calcio Napoli - Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è una squadra involuta. Questa squadra ha dei problemi e sicuramente non è il modulo. Alcuni calciatori forse hanno dato tutto e adesso sono in fase calante. Quel ciclo vincente, anche se non si è vinto nulla, sembra essere finito. Tutto è cambiato, non c’è feeling con i tifosi. La realtà è una sola: tocca rifondare. Non dobbiamo dimenticare il feeling di gioco tra i giocatori. Questo manca al Napoli. Ieri ho visto una buona partita del Napoli, la migliore del Napoli di Gattuso. Purtroppo i giocatori non erano ancora pronti per salire l’ultimo scalino. Sono venuti meno nel momento topico”.