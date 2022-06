Bagni: "Mertens? So che squadre di altri paesi sono interessati a lui, il Napoli ha fatto un grande affare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

Di seguito le dichiarazioni di Salvatore Bagni:

"Mertens? So che oltre all'Italia, squadre di altri paesi sono interessati a lui, ma non mi meraviglio. I procuratori devono muoversi per non farsi trovare impreparati, ma se andasse via mi dispiacerebbe non poco.

Si vince con i giocatori più forti e quando si cambiano tanti giocatori, bisogna avere il tempo di amalgamare la squadra. Magari quando De Laurentiis ha parlato di scudetto vedeva già oltre, tra un paio di anni.

Mi piace Kvaratskhelia, ha fisicità, tecnica, è libero di testa perchè è sfrontato, ma Napoli è una piazza difficile, bisogna valutarlo qui. Spero che possa giocare e dimostrare tutto il suo valore. Aspetterei per giudicarlo, ma comunque per il prezzo pagato è stato un grande affare”