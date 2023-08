Bagni: "Lindstrom? Non sa fare l'ala alla Lozano o il vice Politano! Lo vedo mezz'ala nel Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Colpo Jesper Lindstrom per gli azzurri, un rinforzo che va a rinforzare la rosa e la trequarti dei partenopei. Ma adesso tutti si chiedono: dove lo "vede" Rudi Garcia? Dove può essere schierato nel Napoli? La risposta prova a darla in un'intervista di cui vi proponiamo un estratto Salvatore Bagni, all'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"È tecnico, anche tattico per certi versi. Può fare tante cose, ma quelle che sa fare meno bene è l'ala alla Lozano. O fare il vice di Politano. Non credo che lo abbiano preso per fare quello: certo, può farlo. Ma da quando lo seguo, ovvero da sei anni, è la cosa ha fatto meno bene. Dove lo vedo? Io lo metterei nella linea mediana, nel 4-3-3 che non toccherei per nulla al mondo. Al centro sempre Lobotka e lui a uno dei due lati. Ma ripeto: mai al mondo preferirei lui a Zielinski, perché il polacco in questo momento ha il piede più dolce e prezioso di tutta la serie A".