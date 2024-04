Bagni: "Gasperini, uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo. Il Napoli non c'è più e la colpa è anche dei giocatori"

Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Questi alcuni passaggi della sua intervista:

«Il Napoli non c’è più, la squadra si è persa. Si è sempre giustificato tutto con errori di mercato, allenatori sbagliati o scelte societarie discutibili. Ma adesso sono loro. La colpa è anche dei giocatori. La responsabilità adesso è solo di chi va in campo. Ci sta tutto nel calcio, ma la rabbia la devi avere e invece non si è proprio vista negli ultimi tempi. Un peccato. Una squadra così dimessa proprio non si può vedere».

Cominciando dall’allenatore. Chi è il più indicato? «Io spero sempre in Gasperini. Punterei su di lui perché è uno tosto oltre ad essere un allenatore che insegna calcio. Uno che si fa rispettare, che alza la voce quando è il momento».

Gasp gioca con la difesa a “3”. «Ormai bisogna resettare tutto. Basta con il 4-3-3. Puoi giocare anche con altri moduli. Certo, ci sono degli esterni che dovrebbero giocare in maniera differente. Poi dipende anche dagli uomini che hai a disposizione. Ma adesso basta con il tridente se non porta frutti. La nuova guida tecnica darà indicazioni anche sui rinforzi. Del resto se prendi Gasperini poi prendi anche i calciatori adatti a quel modulo».