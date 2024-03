Bagni attacca: "Perché cedere Gaetano se hai perso Zielinski? A Milano con l'Inter o vinci o sei fuori"

Ultime notizie SSC Napoli - Salvatore Bagni ha analizzato il momento del Napoli all'edizione oggi in edicola de Il Mattino, ecco alcuni passaggi salienti:

E adesso come si salva il campionato?

«Non ci sono molti modi: devi andare a vincere a Milano. Neanche un pari potrebbe bastare. Il calendario domenica non è favorevole a noi, al Napoli, come lo era invece nell'ultimo turno. Gli azzurri non hanno recuperato punti ed ora devono farlo sul campo della squadra più forte d'Italia che probabilmente è tra i primi tre top club d'Europa. Speriamo che basti il quinto posto».