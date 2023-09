Bacconi: "Napoli ibrido, non gioca in verticale né sul fraseggio lungo! Bisogna dare tempo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex collaboratore tecnico di Inter e Palermo Adriano Bacconi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli di Rudi Garcia contro la Lazio? Non c’è più quella rete di passaggi a uno o due tocchi, l’interscambiabilità di ruoli creata da Spalletti con un meccanismo di pazienza che non portava subito alla ricerca di Victor Osimhen. Tutto questo sembra non esserci più oggi, non c’è più lo spostamento di palla ad un tocco: Lobotka porta maggiormente la palla, se si gioca individualmente c’è qualcosa che non funziona.

Non so se Garcia voglia un gioco più diretto, è un Napoli ibrido che non gioca in verticale né sul fraseggio lungo: è come se stesse cercando se stesso. Bisogna dare tempo al Napoli per ritrovarsi anche fisicamente, ma dopo un anno ormai gli avversari conoscono gli azzurri e sanno come ripartire dopo averli aspettati”