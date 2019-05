Bacconi: "Ilicic è un regista, il Napoli cambierebbe il senso della seconda punta. Inter? Ancelotti applica la 'regola' di Guardiola"

Adriano Bacconi ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Non avevo più voglia di analizzare il Napoli: nei primi due gol c'è tanto di quello che vorrebbe Ancelotti. Ci sono movimenti del 4-4-2 che erano mesi che non si vedevano. Un qualcosa che dà fiducia in prospettiva. Ilicic? Non è un attaccante ma un regista. Tocca più palloni di Gomez nell'Atalanta, è lui a dettare i ritmi. Nel Napoli cambierebbe molto il senso della seconda punta alle spalle di Milik. Con Ilicic si giocherebbe diversamente. Contro l'Inter abbiamo visto il Napoli di Ancelotti applicare la regola dei 5 secondi di Guardiola: recuperare la palla entro 5 secondi appena viene persa”.