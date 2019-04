Bacconi: "Allan adesso impresentabile, non lo riesco a capire... E' mancato Milik. Difesa dell'Arsenal scarsa, va attaccata così!"

Adriano Bacconi, esperto di tattica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il grande problema della classe arbitrale è che il VAR certamente non è scienza nel vero senso della parola. Non fa altro, infatti, che aumentare le informazione a disposizione di coloro i quali non decidono. I cambiamenti di ieri faccio fatica ad immaginarli contro l’Arsenal. Non credo se la giocherà con quattro attaccanti contro l’Arsenal, sarebbe troppo sbilanciato e non se lo può permettere perché basta mezzo gol per uscire. Allan visto giovedì scorso è impresentabile. L’Arsenal pressava con sei calciatori ed è impossibile uscirne palla al piede. Per evitare il pressing, bastava alzare Callejon e Zielinski e lanciare lungo per giocarsi il quattro contro quattro. Mancava Milik, però. In fase di contenimento la squadra si schiacciava troppo e lasciava spazio a Ramsey, mentre in fase d’attacco attaccavano tutti la profondità spaccando la squadra. Sul primo gol errore enorme di Mario Rui che ha sbagliato tutto nella partita. Poi, nella ripartenza, nessuno ha mai seguito il movimento di Ramsey. Allan non lo riesco a capire in questo momento, non può perdere così il giocatore più pericoloso degli avversari. Contro il Chievo, con Fabian e Zielinski, i ruoli erano più chiari: lo spagnolo più basso ed il polacco più alto. L'attacco, poi, copriva un'ampiezza maggiore creando il due contro due al centro. La difesa dell'Arsenal è scarsa e può lasciare spazi per Zielinski che è l'unico con le capacità di inserirsi. Non so gli uomini, ma il modo di attaccare visto con il Chievo dovrà essere riproposto contro l'Arsenal”.