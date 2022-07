Babù: "L'addio di Koulibaly è difficile da digerire ma la garanzia dei difensori è Spalletti"

Babù è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'attaccante deve fare gol per togliere i pensieri alla squadra. Lo scorso anno, il Napoli non ha fatto tanti gol, a parte Osimhen. Il Napoli ha perso il difensore tra i più forti al mondo, arrivato come giovane ma cresciuto tanto. Spalletti è un allenatore che insegna calcio, lavora con i suoi giocatori in maniera costante e li fa crescere singolarmente. Rimpiazzare Koulibaly, però, non sarà facile".