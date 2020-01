Azzi: "Napoli padrone del campo nella ripresa, ma manca furore agonistico: sembrava una esercitazione"

Ultimissime calcio Napoli - "Il #Napoli ha giocato una gara in crescendo e nella ripresa è stato quasi sempre padrone del campo, ma di furore agonistico nemmeno l'ombra: anche con gli avversari alle corde. Pareva una esercitazione e l'errore di #Ospina è dipeso da questo errato approccio mentale #LazioNapoli". Questo il commento via Twitter del collega de La Repubblica Marco Azzi a proposito della sfortunata gara di ieri che ha visto il Napoli uscire sconfitto dall'Olimpico di Roma al termine di una prestazione positiva macchiata in maniera indelebile da un errore a dir poco plateale di David Ospina che ha spalancato le porte al gol timbrato da Ciro Immobile.

Gattuso Lazio Napoli