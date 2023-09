Azerbaigian, De Biasi: "Spalletti Ct? E' il momento giusto per mettersi alla guida dell'Italia. Napoli? Può rivincere lo scudetto"

Luigi De Biasi, Ct dell'Azerbaigian, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Essere all'inizio della stagione non aiuta le gambe dei calciatori che sono ancora in fase di rodaggio. Spalletti? E' il momento giusto per prendere in mano la panchina della Nazionale. Il ruolo di Ct comporta la presenza di molte abilità. Equilibrismo? A me non hanno mai chiesto orari tardivi di arrivo o altre circostanze. La Nazionale italiana ha un aspetto diverso, con qualità ed esperienza totalmente diversa. L'Italia ha un livello alto di Under 21 ma poi serve avere una continuità di rendimento nel club altrimenti perdi la fiducia in te stesso. Napoli? Una squadra che ha qualità davanti e con riserve che possono far ancora rivincere il campionato anche se Inter, Milan e Juventus possono essere competitor".