Caso Cicciobello bomber, l'avv. Lubrano a CN24: "C'è un precedente molto noto, ecco come si può muovere il Napoli"

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Enrico Lubrano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La questione bambolotto va inquadra nell’abito della disciplina del diritto d’autore, la 633 del 1941 art. 96 e 97. C’è violazione del diritto quando vengono riprodotte con una certa chiarezza l’identità e le fattezze di un determinato soggetto. Se applichiamo queste coordinate al caso specifico sembra evidente che le fattezze ci sano, il bambolotto è biondo con mascherina e maglia tipo Napoli, con tanto di scritta “Bomber” col il numero 9. Sono 5 elementi (già ne bastavano due) che tutti insieme diventano evidenti del fatto che ci sia violazione di diritto di immagine non giustificata, per esempio dal diritto di cronaca, avendo finalità meramente commerciali. Il tema è chi ha i diritti del giocatore, è fatto noto che il Napoli è una società che riserva a sé l’immagine di tutti i giocatori, questo è confermato dal comunicato stampa del Napoli quale parla di prodotto non ufficiale con produzione non autorizzata dal club più la riserva a tutela dei propri interessi nelle opportune sedi.

Si può fare azione inibitoria, ossia chiedere al giudice di sequestrate il prodotto, o risarcitoria per tutto ciò che può avere determinato dei danni, cioè, indebito e ingiustificato arricchimento di chi ha prodotto il bambolotto e danno di chi ha subito la produzione. Si potrebbe fare un’azione al tribunale ordinario di Napoli, dove c’è una sezione specializzata per la proprietà intellettuale. Precedenti ci sono stati, tra tutti il più pertinente la bambola Mazzola, che riproduceva le sue fattezze. All’epoca la questione era nuova, vinse Mazzola e in quel precedente affermò quei principi consolidati che abbiamo oggi. Bambola non ancora in commercio? Questo potrebbe spingere il produttore a fare un passo indietro a fronte di una certa evidenza di situazioni che sono quelle di diritto calate nel caso specifico che abbiamo detto. Questo può essere a vantaggio del produttore, essendo il danno non ancora prodotto e quindi possibilità di fare passo indietro e non iniziare la commercializzazione. Caso Osimhen-Tiktok? È un tema su cui preferirei non rispondere”.