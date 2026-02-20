Avv. Pisani: "Divieto di trasferta autogol. Punisce le persone perbene e spinge i facinorosi a commettere gesti violenti"

Ultime notizie Napoli - Scontro aperto sul divieto di trasferta per i residenti in Campania. Ai microfoni di CRC, durante “A Pranzo con Chiariello”, l’avvocato Angelo Pisani annuncia battaglia legale contro il provvedimento del Ministero dell’Interno, definendolo una misura ingiusta e lesiva dei diritti costituzionali.

Divieto trasferta giustizia: ricorso fino alla Corte Europea

Il legale spiega i prossimi passi: «Abbiamo fatto ricorso al Tar contro il provvedimento del Ministero degli Interni di divieto di trasferta per i cittadini residenti in Campania. Questo provvedimento è contraddittorio e incostituzionale poiché si va a punire le persone per bene e non si risolve il problema degli scontri.»

Secondo Pisani, il divieto trasferta rappresenta un errore di impostazione: «Non è possibile che per 300 e 400 persone che commettono atti violenti, debbano essere puniti delle persone per bene. Così i facinorosi si sentono ancora più gratificati a commettere atti violenti. Questo è un autogol per la giustizia e mortifica i principi basilari della costituzione sulla libertà di circolazione.»

La battaglia si sposterà ora nelle aule istituzionali: «Abbiamo chiesto al Tar di sospendere il provvedimento. La partita si giocherà il 19 marzo al Consiglio di Stato, ma noi abbiamo intenzione di arrivare fino alla Corte Europea per i diritti dell’Uomo.»

L’avvocato punta il dito contro lo Stato: «Lo stato italiano deve essere condannato per la sua incapacità di organizzare gli eventi sportivi. Non è giusto che la gente onesta debba essere punita perché alcuni facinorosi e teppisti commettono atti di violenza.»

Pisani ribadisce la necessità di colpire i responsabili senza generalizzazioni: «Chi è violento va arrestato e allontanato dalle persone per bene. Noi combattiamo la violenza e ringraziamo le forze dell’ordine per quello che fanno.»

E aggiunge un paragone: «Lo stesso problema lo abbiamo avuto con le Olimpiadi di Milano… eppure non è stata limitata la libertà di circolazione a chi voleva assistere alle gare olimpiche.»

Il nodo resta quello della giustizia e dell’equilibrio tra prevenzione e diritti: «Chiunque politico può utilizzare le sue idee in nome della prevenzione generale, ma così non saremo più una democrazia».