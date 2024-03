Avv. Lauri: "Si torna a San Siro dopo i cloni di Kvara e Osimhen a Barcellona! A gennaio con Materazzi urlai una cosa in tribuna..."

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero a poche ore dalla gara Inter-Napoli in programma allo stadio San Siro domenica 17 marzo 2024 alle ore 20:45:

"Inter-Napoli: l'anno passato, 04/01/2023, il Napoli Capolista perdeva a San Siro nel segno della scaramanzia. Le precedenti due volte che avevamo vinto il Tricolore la prima partita dell'anno nuovo l'abbiamo sempre persa. Quindi io., presente al San Siro ospite dell'Internazionale Milano e del mio Amico Marco Materazzi, al fischio finale comprendendo la grandezza dell'evento gridai al cielo di Milano e alle luci di San Siro: "SIAMO CAMPIONI D'ITALIA!!!".



Quest'anno dopo una stagione che mi sarei certamente aspettato avendo vissuto il calcio, questo big match ha un sapore diverso, un po' come ai vecchi tempi sarà un Davide contro Golia. Beh per loro manca poco alla meta, per noi vale quanto l'oro poiché da qui deve scattare la scintilla per una cavalcata alla ricerca dell'Europa che conta.



Il Napoli non è altro che vittima di se stesso, vittima del successo che ha cancellato in un colpo solo 33 anni di attesa. Credetemi, i ragazzi incessanti dell'anno scorso che hanno stroncato un campionato a metà anno, al nostro pari si sono liberati di un enorme peso sullo stomaco. Perciò bisognava immaginarselo quanto successo.

La verità è questa: o si cambiava gran parte della squadra resettando, poiché Giuntoli e Spalletti andando via avevamo messo la croce nera sul ciclo avviato, o bisognava motivare lo spogliatoio diversamente con un progetto di conferma di Campioni in Italia e di una campagna europea quantomai trionfale. Ma per questa come per l'altra ipotesi ci voleva un mercato da Campioni e non da c......i!



Ciò detto sia chiaro che la dimostrazione che la squadra è forte ciò nonostante ce l'ha data la campagna europea terminata giustamente in terra blaugrana. Questo Napoli con Garcia e Mazzarri e un minimo di Calzona stava per eguagliare il risultato ottenuto l'anno addietro da Spalletti: i quarti di Champions League.



Va da ammettersi che sarebbe stato un colpaccio ma immeritato per valori tecnici e programmatici. Il Barcellona con assenze pesanti, ma con 3/4 junior, ci ha messo sotto, ma è anche vero ammettere che Osi e Kvara lí sono rimasti negli spogliatoi con ottimi propositi ma lasciando il posto in campo ai loro cloni dell' intelligenza artificiale.



Comunque vada, in quello stesso San Siro dove l'anno passato capimmo di essere i Campioni in Italia, capiremo se quanto mai ci sarà una speranza l'anno che verrà di rivivere le notti Champions League dove Napoli e il Napoli sono abituati a brillare.



FORZA NAPOLI SEMPRE!"