Avv. Lauri: "Inter-Napoli, c'è stata una differenza sostanziale rispetto all'andata"

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero poche ore dopo la gara Inter-Napoli terminata 1-1:



"Nella notte delle luci a San Siro, finalmente è scoccata una scintilla! Speriamo sia la giusta propulsione per un finale da Campioni inverso ad una stagione da dimenticare! Abbiamo bisogno di 11 leoni Azzurri che vogliano combattere insieme a noi onorando e sudando quella maglia azzurra che tanto noi idolatriamo. Bisogna essere onesti, domenica la tanto esaltata Internazionale di Milano, non ci ha fatto paura alcuna, è uscita come noi dall'Europa ma non si sono visti i 29 punti di differenza. È chiaro giocavano i resti e le macerie della squadra più forte dell'anno passato e la corazzata nerazzurra di quest'anno che comanda la classifica, ciò nonostante non si è vista la differenza come accadde all'andata per diversi motivi, il Napoli è sembrato ben schierato in campo, stretto, corto, forte e coraggioso. BatJuan è l'Uomo copertina, tra le luci di San Siro è diventato un fulmine mortifero a ciel sereno che ha pareggiato i conti. Quel maledettissimo punto guadagnato a denti stretti, rappresenta a mio dire tanta roba, poiché adesso bisogna provarci con orgoglio e coraggio di essere ancora i Campioni d'Italia in carica, per cui lo scalpo va difeso e da terzi avventori e va onorato perché ha significato tanto. Domenica bellissima partita di Meret, Jesus, Anguissa, Politano e di Traorè. Insomma stiamo ritornando forti. Si aggiunga in ultimo che il Napoli ha giocato gran parte del campionato con i suoi campioni (Osimhen maggiormente) in fotocopia in chiaro scuro, poiché qui stiamo ancora festeggiando. Manca poco alla fine, ed ora più che mai abbiamo bisogno di 11 Leoni che provino a fare l'impresa. Forza Napoli Sempre!".