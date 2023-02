Avv. Lauri: "Immaginate cosa succederà a Napoli tra poco! Più inneggiate il Vesuvio e più..."

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero alla vigilia di Sassuolo-Napoli:

"Un viaggio in vespa con il mio Re…ed una voce amica nei vicoli di Napoli. Questa narrazione si contrappone ai cori beceri della gente di un’altra Italia come dicono loro, a cui Napoli risponde così, una volta e per sempre, vantando la propria storia e le sue infinite bellezze.

Io, Giuseppe figlio di questa terra, cittadino e Avvocato Napoletano ci tengo a narrarvi delle emozioni nascoste nel profondo della nostra città.

Pertanto voglio accompagnarvi in un viaggio unico, immaginando quello che potrà mai succedere a breve senza voler ancora capire cosa sarà!

È chiaro, che la passione per il calcio Napoli, a Napoli si tramanda di padre in figlio. Difatti la caratterestica che ci inorgoglisce della nostra terra e che Napoli ci incanta con la sua voglia di non mollare mai, con la capacità di reinventarsi sempre e soprattutto per la capacità di far prevalere un sorriso ad una smorfia.

Chi non vive Napoli non può ne immaginare ne capire l’atmosfera che ribolle quotidianamente in questa magica annata, viva, forte e contagiosa. Figurarsi ora che si vive la cavalcata calcistica più bella di sempre.

Sappiate che in città si vive un’atmosfera magica, tutti sognano la stessa cosa, qualcuno addirittura esagera pensando di poter dettare legge anche in Europa, nella Coppa dalle grandi orecchie, ma poi ogni giorno ognuno fa il proprio, e ciò nonostante, comunque mai il pensiero si stacca da quei maledetti 90’ minuti che talvolta ci condizionano.

Rifletto e penso che ci sono amici miei come Raffaele e Antonio che ancora non sanno cosa significa essere Campioni di Italia, non ne conoscono la gioia ne il sapore: che s'hann pers!

A questo punto cercherò di trovare le parole giuste per farvi entrare nella dimensione che meritate di vivere, sappiate che questo è un viaggio unico e a costo zero, un po’ come succede per tutte le cose belle.

Cominciamo con presentarvi Zia Titina ai quartieri, donna forte e d’altri tempi, la quale ci racconta che negli anni d’oro, degli scudetti di Diego lei festeggiava ogni successo imbandendo la tavola per chiunque volesse fermarsi, ci racconta di tavolate infinite dov’è ognuno portava qualcosa poiché poi l’unica cosa che contava era fare sempre un brindisi agli eroi azzurri, ai militari della felicità, a coloro i quali il PIL della nostra città, si era ancorato nel post terremoto.

Immaginate cosa succederà a Napoli tra poco, ad aprile, maggio o giugno, prima o poi sarà una festa che avrà dell’incredibile e durerà un'eternità…

Tutta Napoli, dai quartieri al Vasto per la Reggia e il Vomero, sarà una Napoli dipinta di Azzurro.

Zia Titina già è pronta, immaginate l’atmosfera e il menu della nostra festa:

ó ragù ró guardaporte,

à paste e patata ca provola

o zito a genovese

a purpett fritt e int a sarz,

a parmigiana e mulignane

a pastiera e ó babbà.

Se rendo l’idea, credo che tutti d’ora in poi tiferete Napoli, soprattutto contro l’ignoranza gratuita di una parte di Italia che in branco urla e singolarmente invece tace, perché per noi la salvaguardia della nostra terra è un onore ed un orgoglio, in ogni contesa sempre a tua difesa!

E poi, non toccate Diego, per noi è un fratello, un padre, un figlio: insomma uno di noi! E poi non toccateci il Vesuvio… lui non ci farà mai del male, anzi più lo inneggiate e lui alle vostre grida risponderà così: “Vesuvio erutta… Finalmente Napoli Campione”

Pasqualino, figlio mio e figlio del Vesuvio eccoti anticipata e raccontata la festa che ognuno di noi immagina a Napoli, così ti presento la nostra città, stai sicuro che te ne innamorerai per sempre!

A questo punto ci accompagnerà in questo viaggio una cara amica, Antonella, Avvocato napoletana che ci emozionerà con i suoi nobili sentimenti partenopei .

Scrivere di Napoli non è mai semplice poiché è una città caratterizzata da mille sfumature, mai io miei cari lettori, scriverò di Napoli facendo parlare esclusivamente il mio cuore napoletano. Napoli è una città preceduta dalla sua fama, che non sempre è positiva e per questo ritengo opportuno, io Antonella da cittadina, partire da qui. Napoli come tutte le città del mondo è caratterizzata da una doppia faccia: una incantevole fatta di storia, che si percepisce in ogni suo viale, di architettura, di gastronomia eccellente, di stazioni metropolitane dell’arte, di mare, di Vesuvio sullo sfondo e di mille colori.

L’altra invece, meno piacevole, fatta di vicoli fatiscenti e pieni di spazzatura, strade che al calar della sera lasciano spazio ai venditori di tarocchi, fracasso e scooter che sfrecciano alla velocità della luce. Ovviamente, non mi soffermerò, da amante di Napoli, sulla bellezza della città, che ha poco da invidiare alle altre città italiane, bensì sulla bellezza delle persone che ci vivono. Le persone a Napoli, sono allegre, divertenti, disponibili, ma soprattutto carnali!

Eh si, siamo carnali e passionali! Ci mettiamo la passione, incondizionata, anche nel sostenere la nostra squadra del cuore, cantando a squarciagola i cori da stadio. I Napoletani, mettono passione e volontà in tutte le cose, sanno reinventarsi e sacrificarsi per la famiglia e per la città.

Le persone vivono ogni giorno lavorando sodo e portando nel cuore la speranza di un riscatto, anche calcistico, con il tanto meritato scudetto, che potrebbe consentire alla prima faccia di Napoli di farsi apprezzare senza troppi pregiudizi. Napoli ed i napoletani non sono semplici da capire, del resto come le donne, ma poi le si ama senza pensarci troppo.

Napoli non è una città, il Napoli è lo stato d’animo di una città: Napoli è poesia.

Ad Maiora Napoletani!

Giuseppe e Antonella

Frat e Sor Napulitan".