Avv. Lauri: "E se col Barcellona si andasse ai rigori? Vi dico la lista dei tiratori del Napoli per giocarsi il dentro o fuori"

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero a poche ore dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli:



"Le ultime partite hanno mostrato una grande ripresa della squadra. Fatta salva la sfortuna di Cagliari dovuta ad una incomprensione tra difensore e portiere e alla sfortunata serata col Torino dove il goal vittoria non è voluto proprio entrare.

Dopo il penalty errato di Osimhen, una riflessione sul tema va fatta anche in orbita Barcellona e i possibili rigori. Lì si dovrà solo segnare e basta. E se si va ad oltranza? Per superare il turno si dovrà essere infallibili dal dischetto, perciò consiglio da sempre molte sedute aggiuntive di tiri dal dischetto e punizioni dal limite.

I rigori devono essere calciati come fa gente del calibro di Lookman, Calhanoglu, Koopmeiners, Pellegrini ed Immobile.

Fortissimi e precisissimi, a fil di palo e rasoterra per non dare al portiere il tempo di arrivarci o centrali in alto (ma non troppo).



Chi li dovrà tirare? Chi avrà meno stress e più sicurezza.

Chi non ne subirá la pressione e chi se la sentirà. I calci di punizione dal limite possono essere una occasione, ma vanno sfruttati. I calci di rigore rappresentano l'occasione da dentro o fuori. Abbiamo vari top player, ma possibile che nessuno di loro sappia emulare i vari Dybala, Pirlo, Mertens o altri specialisti?

I cross su punizione in area devono essere tesi e non a parabola come solito facciamo. Ma questo il mister di certo lo avrà notato.

Io comunque dagli 11 metri abbiamo provato ad immaginare chi possa fare la differenza:

Lobotka

Kvaratskhelia

Di Lorenzo

Politano

Traorè

Mario Rui

Rrahmani

Questi sono i giocatori della rosa attuale che appaiono più sereni e solidi a tali future sollecitazioni. Forza Napoli Sempre".