Avv. Grimaldi a CN24: "Passi in avanti importanti con i nuovi abbonamenti, ottenute trasparenza e chiarezza ma restano due criticità"

Erich Grimaldi, avvocato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dopo due anni di battaglie legali perse dal Napoli in cui noi chiedevamo trasparenza, comunicazione dei prezzi dei biglietti ad inizio anno, la certezza del risparmio per l’abbonato, un varco riservato. La questione della cessione dell’abbonamento non è una cosa facile. Quel che manca è il diritto di prelazione per chi ha sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2017/2018. Loro da diritto avevano la prelazione per la passata stagione in cui non c’è stata campagna abbonamenti. Di conseguenza doveva scattare quest’anno. C’è la questione minori: già negli anni passati, il minore, pur pagando il prezzo intero, e questa è una follia per me, doveva pagare l’intero prezzo dell’abbonamento. Dopo alcune battaglie vinte, eravamo riusciti ad ottenere un ingresso omaggio per gli under 14 accompagni da maggiorenni dotati di biglietto. Adesso il Napoli deve garantire questo servizio per il 50 % delle gare di campionato. L’abbonato che vuole assicurarsi il suo posto, con le modalità adottate del Napoli, va a pagare di più se vuole portare con sé il minore rispetto a chi invece acquista, giornata dopo giornata, il biglietto, tenendo in considerazione la possibilità d’accesso gratuita per il 50 % delle gare. L'abbonato under 14, infatti, sottoscrive un abbonamento regolare a prezzo pieno, senza alcuno sconto. Per il resto, la trasparenza relativa ai prezzi dei biglietti ed i varchi riservati agli abbonati sono dei passi avanti importanti.