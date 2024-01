Avv. Grassani: "Caso Osimhen? Processo penale, la Giustizia Sportiva ha già prosciolto il Napoli"

Mattia Grassani, avvocato specializzato in diritto sportivo, che spesso segue il Napoli nelle sue controversie ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli:

“Il caso Osimhen e il falso in bilancio? Non sono a conoscenza di tutto ciò quindi non posso confermare e non posso smentire. Posso dire che ove fosse vere la notizia e quindi la Procura della Repubblica avesse chiuso le indagini ritendendo sussistenti le ipotesi di reato si tratterebbe esclusivamente della posizione dell’accusa in ambito penale tutta da verificare e da contrastare in un dibattimento. Sotto il profilo sportivo gli stessi giocatori hanno portato ad un esito diametralmente opposto ossia quello del proscioglimento del club e dei dirigenti che hanno collaborato e contribuito a determinare l’operazione Osimen. Quindi occorre predicare calma, prudenza ed un avviso di conclusione delle indagini significa che soltanto un tassello di un puzzle molto più grande è stato collocato in una scacchiera che manca ancora degli elementi fondamentali e quindi di una difesa della società e dei suoi dirigenti, di una valutazione da parte del GIP gup ecc…”