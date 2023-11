Avellino, il prep. portieri Pagotto a CN24: "Meret è top 5 in Serie A, ma mentalmente non è da Napoli"

Il preparatore dei portieri dell'Avellino, Angelo Pagotto, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live in diretta su CalcioNapoli24 Tv per parlare del caso Meret:

"Meret è un portiere di medio alta fascia di quelli che ci sono in circolazione. Per me è un portiere da top 5 di Serie A, resta però il fatto che caratterialmente non è da Napoli. Il gol contro il Milan non credo sia una papera. L'uscita dei portieri si può allenare, ma devi stare tranquillo con la testa per poter farte certe scelte. La presenza di De Laurentiis al centro sportivo è molto positiva, i giocatori la prendono in modo buono".