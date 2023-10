Avagliano a CN24: "Momento difficile per la Salernitana, Inzaghi non ha avuto l'impatto sperato. Una statistica inchioda questa squadra, ecco quale"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Alfonso Avagliano è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Il novembre 24 si terrà un’udienza, a difesa di Iervolino e altre figure implicate nella vicenda sempre facenti parte della Salernitana, come Mario Rosario Miele. Il presidente non è preoccupato, ha rilasciato dichiarazioni dicendo di essere perseguitato dalla giustizia, le vicende non riguardano il discorso calcio ma la sua precedente attività imprenditoriale. Il presidente è impegnato in diversi affari imprenditoriali, come l’avvicinamento a Repubblica dopo l’di acquisto Espresso, avrebbe evitato questa situazione volentieri, visto il momento delicato della squadra, ultima in classifica senza vittorie, con secondo peggior attacco e peggiori difesa malgrado il decimo monte ingaggi della Serie A. Tutti sotto esame, anche il ds, non c’è stata la scossa mentale che si sperava con l’esonero di Sousa. È un momento difficile e la piazza rumoreggia, la partita in coppa contro Samp arriva in un momento giusto perché ti consente di cercare un po’ di autostima e entusiasmo. Ora il calendario è molto difficile, c’è il Napoli e poi la trasferta di Sassuolo. Poi con la sosta Iervolino valuterà se ci saranno altri ribaltoni. La Salernitana ha sprecato un calendario in discesa non sapendo battere dirette concorrenti per la salvezza.

Dià non è convocato, così come Fazio e Daniliuc. Inzaghi si è preso una patata bollente, è arrivato a Salerno molto carico e pur non essendo un fautore del tiki-taka da carattere alle sue squadre ma non è ancora riuscito a farlo. Con Cagliari e Genoa si è vista una squadra ancora più impaurita rispetto a quella di Sousa. Ha giocato solo due partite e con la sosta non ha potuto lavorare con tutta squadra vista la mancanza dei nazionali, prima di dare un giudizio servono altre partite ma non tempo non c’è. Questa Salernitana ha fatto peggio di quella della prima salvezza, che almeno due gare le aveva vinte.

C’è stato un miglioramento nel gioco? No, ma non gli si getta la croce addosso viste le difficoltà che sta passando. Ha provato il 4-3-2-1 con il Cagliari e poi è tornato al 3-4-2-1 contro il Genoa. Se andiamo a parlare di Sousa dobbiamo separare quello dell’anno scorso da quello corrente, quello che ha iniziato questa stagione, complici le frizioni in estate, non ha fato le stesse brillantezza. In coppa si torna alla difesa a 4, con la necessità di cambiare qualcosa sul piano del gioco. Se si cambia l’allenatore e usa stesso modulo del suo predecessore vuol dire che o non ci sono giocatori che sanno fare più moduli, (non è così) oppure chi è arrivato in estate non è giudicato pronto”.