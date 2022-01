Auriemma: "Tagliafico-Napoli, trattativa bloccata: a Spalletti non serve un terzino sinistro"

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, su Radio Marte ha parlato della trattativa che vorrebbe il Napoli interessato a Tagliafico:

"Che il Napoli abbia contattato il suo agente è assolutamente vero ma la trattativa si è bloccata perché Spalletti ha detto che la sua figura ora non serve. Era vero che il Napoli aveva contattato l'agente, che si affida per la mediazione a Giacomo Branchini, figlio di Giovanni. Spalletti però ha detto alt, per il momento non gli serve l'esterno sinistro. Quindi per ora l'operazione Tagliafico è in stand-by".