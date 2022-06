Auriemma su Spalletti: "Guardate la faccia che fa quando ADL parla di scudetto!"

Nel corso di “Si Gonfia La Rete”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport.

Di seguito le dichiarazioni di Raffaele Auriemma sull’allenatore del Napoli Luciano Spalletti:

“Nella mia testa rimbalza sempre una frase: ‘faremo di tutto per vincere lo scudetto’. Per vincerlo ci vuole una squadra competitiva, se noi avessimo la squadra di quest’anno sarei tranquillo ma se vanno via tutti questi giocatori allora io mi chiedo se o De Laurentiis farà di tutto per tenerli o dovrà prenderne altri altrettanto bravi.

Ma basta guardare l’espressione del tecnico quando il presidente ha parlato di scudetto, era tutto un programma.

Quando Spalletti tace al cospetto del presidente, che dice di voler lottare per lo scudetto, è enigmatico.

Bremer è uno dei top che puoi prendere, ma secondo me sarà molto difficile che il Napoli venda Koulibaly. Bremer, da quello che mi risulta, non vuole venire al Napoli ed è anche normale viste le squadre interessate a lui”