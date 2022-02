Auriemma su Insigne: "In troppi ingenerosi con lui, dopo di lui credo che Koulibaly sarà il capitano del Napoli"

Il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli.

“Al posto di chi giocherebbero Koulibaly e Anguissa? All’andata Inter ci mise in difficoltà su zona destra, inizialmente il Napoli potrebbe fare una gara attendista più che attenta; se giochi con Mario Rui e Lobotka rischi di essere travolto da Dumfries e Barella. Se ci sarà Juan Jesus e Anguissa più avanti, l’Inter non vincerà i duelli su quel settore. Ma cambia poco, è questione di strategia.

Le squadre di Inzaghi, nelle ultime 15 di campionato, ne ha perse sei negli ultimi tre anni. Per me il Napoli ha anche l’attacco più forte dell’Inter che non ha avuto la sfortuna di perdere tanti elementi insieme come è successo agli azzurri. il Napoli, però, non credo che penserà all’andata, ma un po’ di rivalsa ci sarà.

Vedremo se Insigne riuscirà a sbloccarsi mentalmente, ma in troppi sono stati ingenerosi con lui. Credo però che dopo la sua partenza, Koulibaly sarà il capitano della squadra”