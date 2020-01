Auriemma sicuro: "Se Gattuso fosse a Napoli da inizio anno, staremmo lottando per lo scudetto!"

Raffaele Auriemma, in diretta radio, nel corso di Si Gonfia La Rete su Radio Marte, ha dichiarato:

"Se Gattuso fosse a Napoli da inizio anno, con questa Juventus, che è la peggiore degli ultimi 5 anni e lo dicono i numeri, probabilmente il Napoli avrebbe fatto meglio dell'Inter, che è una bolla speculativa con 5 pareggi nelle ultime 7. Ma non lo vinci lo scudetto se non fai tre punti con le squadre di media classifica. Se la Juve è ancora in testa avendo perso due partite, pareggiandone tre, vuol dire che chi è dietro non sta rendendo. Ma se il Napoli avesse cominciato la stagione con Gattuso, con due centrocampisti come Demme e Lobotka, ma noi non saremmo lì a combattere per il primo posto? Sto dicendo un'eresia? Ancelotti non sarà mai più quello delle vittorie in Champions, non lo prenderà mai nessun altro club importante. Non a caso, quando De Laurentiis ha puntato su di lui, non c'era nessuna squadra importante su Carlo Ancelotti".