Auriemma: "Serve un allenatore pronto e non da progetto, Mazzarri o Cannavaro: i pro e contro di entrambi"

"Da settimane sto ripetendo che per sostituire #Garcia non bisogna prendere un allenatore "di progetto" (Tudor), perchè ci metterebbe troppo tempo ad impartire le proprie idee alla squadra. Serve uno pronto subito e i nomi per me sono due: #Cannavaro e #Mazzarri. Il primo perchè ha dalla sua la personalità, il carisma del Pallone d'oro che ha alzato la coppa del mondo da capitano, un "monumento" verso il quale i calciatori porterebbero il rispetto che Garcia non si è riuscito a guadagnare. E poi, sono certo che chiederebbe ai calciatori di tornare a giocare come facevano con #Spalletti. Altrimenti Mazzarri che ha dalla sua tanti aspetti incoraggianti. Conosce bene #DeLaurentiis, col quale ha spesso litigato e ora ha un ottimo rapporto. E' un tecnico che lavora molto sull'intensità e poi ha anche detto che ha studiato il Napoli di Spalletti e ha visto in quella squadra molti di quelli che sono i suoi principi di gioco. Tra poco consoceremo la verità". Questo il commento su Facebook del giornalista di Radio Crc, Raffaele Auriemma