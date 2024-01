Auriemma: "Sarri è la prima idea di De Laurentiis per il nuovo allenatore"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rivelato ai microfoni di Tele A alcune indiscrezioni di calciomercato in chiave Napoli per quanto riguarda il futuro allenatore che De Laurentiis vorrebbe ingaggiare:

"Maurizio Sarri è la prima idea di De Laurentiis per la panchina del Napoli, e Sarri tra l'altro tornerebbe pure al Napoli. Sarri è sempre nella testa del presidente. Sarri ha saputo di Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli mentre era a cena con Pompilio e vide in tv l'ingresso in Filmauro di Ancelotti".