Auriemma: "Sarei stupito se Fabian andasse al Real Madrid. Olivera? C'è un dettaglio che in pochi sanno"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teleclub Italia parlando delle voci di mercato relative ad un possibile addio di Victor Osimhen.

Ecco cosa ha detto Auriemma su Victor Osimhen:

"Osimhen? Si fa sul serio: Manchester United, Newcastle, Arsenal sono interessate. Finora però sono andati via quelli con le clausole, ad eccezione di Allan e Jorginho: si fissa un prezzo e se non viene pagato, il giocatore resta. Fabian Ruiz al Real Madrid? Mi stupirei molto. Olivera dal Getafe? È tutto fatto con il giocatore e l'agente, ma il presidente del club spagnolo ha detto che si deve pagare la clausola da 20 milioni che ovviamente De Laurentiis non pagherebbe".