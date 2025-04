Auriemma risponde a ADL: "Ma cosa significa questa cosa che ha detto?"

Napoli - Nel corso di ‘Si gonfia la rete’ su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis:

“Mi chiedo, ma quando lui dice: ‘Ai tifosi dico che nei prossimi anni di divertiremo’, io credo che io da presidente, convinto di quello che sto facendo, io direi ai tifosi: ‘State tranquilli, nei prossimi anni vinceremo’.

Che significa ci divertiremo? Qual è il concetto di divertimento? Qual è l’ambito nel quale noi possiamo identificare il divertimento? Per De Laurentiis è certamente l’accesso in Champions League, ma non è la stessa cosa per i tifosi”.