Auriemma su Ostigard: "Un errore che nemmeno nel torneo Intersociale si fanno"

Ultime calcio Napoli - Nel corso di Si gonfia la rete, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, criticando la gara di Leo Ostigard nell'amichevole di ieri sera contro l'Adana Demirspor:

"Nemmeno quando io giocavo in Intersociale facevo gli errori che ha commesso il norvegese... Come fai a non coprire e lasciare che l'avversario ti rubi la palla in quel modo? Sono errori madornali, di una banalità incredibile. Ora come ora, la difesa mi preoccupa molto, considerando che è stato il reparto migliore della scorsa stagione di Serie A e che sarà privo di Koulibalu, con Ostigard e Olivera che commettono leggerezze. Ostigard viene dalla Serie B inglese: è un giocatore di Serie B e, in quanto tale, non ci puoi fare affidamento. Gioca bene 89 minuti, ma poi fa delle cappellate. Do giudizi affrettati? No. Ieri abbiamo visto una buona squadra, che si muove bene, ma con difetti gravi e da mettere a posto. Specie in difesa".