Auriemma: "Mercato del Napoli serio e graduale, ci avrebbero preso per la gola se avessimo sostituito tre top player dopo la loro cessione. Ecco chi arriverà a giugno" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, su YouTube ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono tutti contenti del mercato del Napoli ma non so fino a che punto lo si possa essere. Politano è un ottimo profilo, bisogna vedere chi sarà il titolare tra lui e Callejon dal momento che c'è in ballo la questione relativa al mercato. Adesso il Napoli sembra star meglio dal punto atletico e questo serve ad esaltare il talento. Idee poco chiare sul mercato azzurro ma sono convinto che da lunedì in poi, quando torneranno Maksimovic, Koulibaly, Mertens, con Politano, Demme e Lobotka, ho una netta sensazione che il mercato sia stato serio e graduale ed in previsione del futuro. Sostituire Allan, Fabian Ruiz e Koulibaly dopo i loro addii sarebbe stato difficile, ci avrebbero presi per la gola mentre invece è stata fatta adesso buona parte del mercato estivo. In più arriveranno Kumbulla e Tripaldelli così da rilanciarci con un progetto che spero possa essere molto simile a quello che ci vide protagonisti sia con Mazzarri che con Sarri".