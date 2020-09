Auriemma: "Koulibaly via per 90mln? Troppi ed è un peccato, il City ne offre massimo 70. ADL deve evitare il braccio di ferro con Milik e Hysaj, così perdono di valore"

Ultime calcio Napoli - Raffaele Auriemma commenta, attraverso il proprio canale Youtube, la probabile cessione di Koulibaly:

"Sento che il presidente De Laurentiis vorrebbe tenere duro sulle cessioni, vendendo solo con le cifre che ritiene opportuno. Leggo che Koulibaly non lo vuole cedere per meno di 90mln di euro. Lo può fare perchè forte di un contratto ancora lungo, mi chiedo se, però, è un bene o meno venderlo. Se il giocatore dicesse chiaramente di non voler andare via, magari rinnovare tra qualche mese, allora sarebbe diverso. Ma non è così, il giocatore ha espresso il desiderio di giocare per i grandi obiettivi della Champions League e il Manchester City potrebbe essere idoneo per questo. Koulibaly da un anno e mezzo non è più quello che abbiamo imparato a conoscere. De Laurentiis può permettersi di richiedere cifre importanti che nessun club gli darà. Più di 70mln più bonus non andranno al Napoli, da quello che ho capito sondando gli addetti ai lavori. Il problema, però, risiede nei calciatori che hanno contratto in scadenza nel 2021. Se per Koulibaly, De Laurentiis può permettersi di fare il braccio di ferro, per chi ha scadenza nel 2021 no. Questi calciatori non sono più i tuoi, lo si deve capire. Sono loro che dettano le regole della trattativa. Per Hysaj o Milik non puoi pretendere certi soldi, magari nello scambio con Under. Così passano i giorni e più il valore dei calciatori scenderà".